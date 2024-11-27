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Посол Австрії: Ми готові прийняти нову хвилю біженців у разі погіршення ситуації в Україні

Ірина Бура
glavcom.ua
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Посол Австрії: Ми готові прийняти нову хвилю біженців у разі погіршення ситуації в Україні
фото з відкритих джерел

«Австрія – гостинна країна, тож немає жодних проблем, що якщо буде нова хвиля біженців»

У разі загострення ситуації в Україні Австрія готова надати прихисток новим вимушеним переселенцям. Про це у коментарі Суспільному заявив посол Австрії в Україні Арад Бенкьо.

За словами посла, завдяки високій мотивації українців інтегруватися, зокрема вивчати мову та долучатися до ринку праці, прийом біженців не створює значних викликів для Австрії. 

«Інтегрувати, прийняти українських біженців відносно не проблема, тому що українці дуже хочуть вивчати мову. Вони з радістю інтегруються в ринок. Звичайно, 80% біженців – це жінки з дітьми, тому це трохи складніше.

Але я думаю, що якщо є потреба, Австрія – гостинна країна, і я не бачу жодних проблем, що якщо буде нова хвиля, то австрійці мають велике серце і будуть вітати українців», – зазначив він.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу у вівторок, 25 червня, ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для українських біженців.

У країнах Євросоюзу наразі проживають 4,2 млн українців, які користуються тимчасовим захистом. Але останнім часом кількість людей із таким статусом знижується.

До слова, Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території. Ця поправка продовжує термін легального перебування українців у Польщі, повідомила пресслужба канцелярії президента Польщі.

Стало відомо, у яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців. Найбільше грошей українці отримують у Норвегії – при проходженні інтеграційної програми виплачується близько 1400 євро на місяць.

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Теги: ворог росія війна посол українці Австрія Анджей Дуда Місяць Україна біженці ринок

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