Третя світова для України може бути не лише викликом, але й шансом
Цього разу Україна – не територія, а субʼєкт
Проблема Третьої світової не в тому, чи і коли вона почнеться. А в тому, що для Росії та її союзників вона триває.
Додаткова проблема для нас – війна знов, як і перші дві, на нашій землі.
Але попри це, третя для нас може бути не лише викликом, але й шансом.
Цього разу Україна – не територія, а субʼєкт, ми маємо державу і армію. А ще союзників.
Коли й вони, врешті, усвідомлять, що війна почалась, проти чітко сформованої вісі зла воюватимуть не лише українські вояки.
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