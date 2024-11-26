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Володимир В`ятрович Народний депутат

Третя світова для України може бути не лише викликом, але й шансом

glavcom.ua
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«Українці мають державу і армію»
фото: АР

Цього разу Україна – не територія, а субʼєкт

Проблема Третьої світової не в тому, чи і коли вона почнеться. А в тому, що для Росії та її союзників вона триває.

Додаткова проблема для нас – війна знов, як і перші дві, на нашій землі.

Але попри це, третя для нас може бути не лише викликом, але й шансом.

Цього разу Україна – не територія, а субʼєкт, ми маємо державу і армію. А ще союзників.

Коли й вони, врешті, усвідомлять, що війна почалась, проти чітко сформованої вісі зла воюватимуть не лише українські вояки.

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Джерело
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Теги: війна Україна

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