Офіс президента України відреагував на російський «план поділу» України

Напередодні росіяни поширили карту, на якій показано, як вони планують «ділити» Україну

Російська Федерація розробила «план поділу України», однак на даний момент його реалізація неможлива.

Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Міністерство оборони Росії створило стратегію розвитку воєнно-політичної ситуації до 2045 року, яка передбачає ліквідацію України та її поділ на частини.

Проте Подоляк наголосив, що головний сценарій для РФ полягає в знищенні української державності. «Це те, про що Росія постійно думала. Це один із основних сценаріїв. Він ще не реалізований, але якщо Росія залишатиметься «путінською», вони продовжуватимуть намагатися вирішити це питання будь-яким способом», – пояснив він.

Також радник ОП зазначив, що з'явилися повідомлення про те, що російський президент Володимир Путін нібито готовий до заморожування конфлікту.

«Так, це дійсно так. Що таке заморожування конфлікту? Це коли Путін вважає, що другий етап може завершитись набуттям нових територій, на яких він побудує фортифікації, заповнить їх зброєю, проведе модернізацію економіки і розпочне третій етап. Логіка цього зрозуміла», – додав він.

Подоляк підкреслив, що концепція знищення України є основним сценарієм, який Росія хоче втілити.

«Чи прийме хтось цей сценарій? Думаю, ні. Зараз можливий інший сценарій – це розділення Росії», – резюмував він.

До слова, Міністерство оборони Росії підготувало документ із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року. Він передбачає ліквідацію української державності та розподіл українських територій на три частини. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела у розвідувальному співтоваристві.

Нагадаємо, Reuters повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від наміру вступити в НАТО.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, проте він не зацікавлений у досягненні реальних домовленостей.

До слова, китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.