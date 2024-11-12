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На кого пошириться можливість переведення між підрозділами ЗСУ: деталі від президента

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На кого пошириться можливість переведення між підрозділами ЗСУ: деталі від президента
Зеленський розповів, що переведення воїнів в армії працюватимуть через застосунок «Армія+»
фото: Офіс президента

Зеленський: Всі наші воїни заслуговують на однакову повагу

Сьогодні, 12 листопада, президент України Володимир Зеленський доручив поширити можливість переведення між підрозділами ЗСУ на всі Сили оборони та безпеки. Зокрема, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу. Про це повідомив президент у своєму вечірньому зверненні.

«Сьогодні ж доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу доповісти, як поширити цю можливість на всі Сили оборони та безпеки, зокрема на Національну гвардію України та прикордонну службу. Всі наші воїни заслуговують на однакову повагу», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 12 листопада уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, переведення можливе не частіше, ніж раз на рік, і після шести місяців служби у поточному підрозділі. Він зауважив, що кадровий центр ЗСУ опрацьовує документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин. Також за відсутності підстав для відмови військовослужбовець отримує сповіщення про результат розгляду в застосунку Армія+, а в разі негативного рішення – повідомлення про причини відмови.

Теги: Держприкордонслужба ЗСУ армія Нацгвардія українці військові Володимир Зеленський Україна

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