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Україна програє війну, якщо США скоротять допомогу – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна програє війну, якщо США скоротять допомогу – Зеленський
Володимир Зеленський зробив заяву про допомогу партнерів Україні
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зеленський: У нас є власне виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти

Якщо США скоротять військову допомогу Києву, то Україна програє. Про це зауважив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу Fox News.

«Якщо скоротять, я думаю, що ми програємо. Звичайно, у будь-якому випадку ми залишимося, будемо воювати. У нас є власне виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити. Але якщо таким буде американський вибір, ми вирішимо, що нам робити», – сказав президент.

Нагадаємо, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості. Він складається із 10 пунктів.

Також президент України Володимир Зеленський дав доручення українському оборонно-промисловому комплексу (ОПК) виробити щонайменше три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів, а також 30 тисяч далекобійних дронів упродовж 2025 року. 

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Теги: Володимир Зеленський війна Україна США гуманітарна допомога військова допомога зброя озброєння росія росіяни

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