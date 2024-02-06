Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого

Вдень температура повітря переважно становитиме 3-8° тепла

6 лютого в Україні пройде дощ, місцями з мокрим снігом. У більшості областей очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У вівторок буде хмарно. У більшості областей очікується дощ. Місцями, крім півдня, пройде дощ з мокрим снігом. Протягом дня на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині істотних опадів не передбачається.

Вітер переважно західний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с. Уночі в Україні, вдень на заході та південному заході можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат до 25-30 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

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Температура повітря вночі переважно коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу. У більшості західних, південних, Вінницькій областях та в Криму вночі очікується 1-6° тепла. На сході температура становитиме від 2° морозу до 1° тепла.

Вдень температура переважно становитиме 3-8° тепла. У більшості західних, південних, Вінницькій областях та в Криму вдень стовпчики термометрів покажуть 8-13°. На Одещині температура сягатиме до 17° тепла. На сході та північному-сході країни очікується 0-5° тепла.

На Київщині буде хмарно. Вночі очікується невеликий мокрий сніг. Протягом дня у Київській області йтиме помірний дощ.

Вітер західний та зі швидкістю до 7-12 м/с. Уночі очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Температура в Київській області коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу вночі. Вдень очікується від 3-8° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть близько 0° вночі та 4-6° тепла вдень.