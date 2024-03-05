День енергоефективності. Які свята відзначаємо 5 березня

Сьогодні не варто витрачати кошти на великі покупки

5 березня відзначається Всесвітній день енергоефективності, День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості та День народження степлера. Віряни вшановують пам’ять святого Конона Мандонського.

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Всесвітній день енергоефективності

Мета цього свята полягає в тому, щоб поінформувати населення Землі про важливість заощадження енергії, а також навчити комерційних споживачів та домогосподарства раціональніше використовувати енергоносії.

З кожним роком проблеми, пов’язані з використанням енергії набувають більшої актуальності. Перш за все, вони стосуються такого питання, як економія фінансових засобів, що є важливим для кожного користувача. Раціональне використання енергоресурсів знижує навантаження на електромережі, а отже, сприяє збереженню довкілля, дозволяючи нам передати нащадкам землю, придатну для проживання.

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День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості

Цей день присвячений підвищенню обізнаності, освіті та розумінню дисоціативного розладу особистості , спрямований на розвіювання міфів і надання підтримки тим, хто страждає від нього.

Дисоціативний розлад особистості, раніше відомий як розлад множинної особистості, характеризується наявністю двох або більше різних станів ідентичності, які контролюють поведінку людини в різний час. Часто причиною цього розладу є важка дитяча травма, і, за оцінками, на нього страждає приблизно 2% населення, що схоже на показники поширеності булімії та обсесивно-компульсивного розладу.

День народження степлера

Саме цього дня 1868 року англійський винахідник Джордж Макгілл отримав патент на цей популярний сьогодні офісний пристрій. Хоча перші механізми для скріплення паперу створили ще у XVIII столітті для короля Франції, сама назва «степлер» з'явилася лише 1909 року. А зшивач, який працює навіть без скріпок, винайшов 1997 року Крістіан Бергер.

Яке сьогодні релігійне свято

5 березня в церковному календарі – День святого Конона Мандонського. Він жив у памфілійському місті Мандон в III столітті, коли імператором був Децій Траян. Недалеко від селища Конон розбив город, на якому сам все вирощував. Місцеві вважали його добродушним простаком. Хоча він був неосвідченим, проте намагався жити за Божими заповідями.

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Якось до міста прийшов новий намісник Публій. Він дуже не любив християн і хотів повністю знищити їх. Розповіли вони Публію про Конона і він наказав привести чоловіка на суд. Там намісник сказав вибирати: відмовитися від Бога чи померти. Конон обрав віру в Господа. За це в його ноги вбили безліч цвяхів, а потім гнали попереду колісниці Публія, поки чоловік не помер.

Що не можна робити цього дня

Не варто витрачати кошти на великі покупки.

Не можна тримати злість на інших та конфліктувати.

Не можна ледарювати.

Краще не йти в гості та не кликати гостей додому.

Народні прикмети

Якщо ясно, то влітку не буде граду.

На полі бігають миші – рік буде неврожайним.

Сніжить – буде великий урожай.

Якщо в озерах плавають качки, весна буде теплою.

Сильний вітер – чекайте на заморозки.

Пам’ятні події 5 березня

1616 – книга Миколая Коперника «Про обертання небесних сфер» отримала своє місце в Індексі заборонених книг.

1770 – «Бостонська бійня»: розстріл англійськими солдатами натовпу мешканців під час заворушень у Бостоні (убито 5 осіб).

1792 – революційний уряд Франції закрив університет Сорбонна і всі теологічні факультети в країні.

1824 – почалась перша англо-бірманська війна.

1836 – Семюель Кольт представляє промисловий зразок револьвера (калібр 0,34).

1842 – підрозділ мексиканської армії чисельністю близько 500 вояків окуповує Техас, а потім швидко повертається до Ріо Гранде.

1861 – оголошений маніфест Олександра II про скасування кріпацтва в Росії.

1868 – у Великій Британії запатентований степлер.

1904 – Нікола Тесла описує процес формування кульової блискавки.

1907 – друга Рада відкривається Санкт-Петербурзі, російські військові розганяють мирну демонстрацію чисельністю близько 40 000 осіб.

1912 – італійська армія вперше використовує авіацію з військовою метою: здійснена повітряна розвідка позицій за Турецькою лінією.

1933 – Велика Депресія: Президент США Франклін Рузвельт оголошує «банківський вихідний», що зачинив усі банки США, та заморозив усі фінансові операції.

1940 – Політбюро ЦК ВКП(б) офіційно ухвалило рішення про застосування найвищої міри покарання щодо польських військовополонених. Більш як 20 тисяч людей одномоментно засуджені до розстрілу (Катинська трагедія).

1946 – Вінстон Черчилль вжив словосполучення «Залізна Завіса» у своїй промові в Фултоні; почалась Холодна війна.

1970 – набрав чинності Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

1979 – космічний апарат «Вояджер-1» досягнув найтіснішого зближення з Юпітером.

1982 – Венера 14, радянський супутник прибув на планету Венера.

1995 – запрацював вебсервіс IRC, який діє й досьогодні.

1998 – NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці.

2000 – британські науковці вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Адріан, Георгій, Давид, Єгор, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Теодор, Федір, Ян, Іраїда.