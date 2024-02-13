Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині

У вівторок, 13 лютого в Україні буде хмарно. Подекуди пройде помірний дощ. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Невеликий, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях помірний дощ, лише у південній та південно східній частині вночі без опадів. Вночі та вранці на півночі країни місцями туман. Вітер південний (у західних областях – північно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у східних областях 0-5° тепла; вдень 8-13° тепла, у західних та північних областях 5-10°. У Карпатах дощ з мокрим снігом; температура протягом доби 0 5° тепла.

На Київщині 13 лютого буде хмарно. Синоптики прогнозують вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 7-9°.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Оголошено I рівень небезпечності. Вночі та вранці 13 лютого туман, видимість 200-500 м.