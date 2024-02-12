Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого

У північних, східних та більшості центральних областей очікується туман

12 лютого в низці областей очікується невеликий дощ. На дорогах місцями буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У понеділок буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. У більшості західних, північних, вночі у південних та центральних областей без істотних опадів.

Уночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей очікується туман, видимість 200-500 м. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

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Синоптики також попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер переважно південний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с.

Температура повітря вночі переважно коливатиметься від 2° до 7° тепла. На узбережжі морів очікується 6-11°. На півночі та сході стовпчики термометрів покажуть від 1° тепла до 6° тепла.

Вдень очікується близько 7-12° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни температура підніметься до 15°. У західних областях переважно 11-13° тепла. У північних областях очікується до 9° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Уночі та вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 2° до 7° тепла. Удень очікується 7-12° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 3-5° тепла вночі та 8-10° тепла вдень.