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Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У північних, східних та більшості центральних областей очікується туман

12 лютого в низці областей очікується невеликий дощ. На дорогах місцями буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. У більшості західних, північних, вночі у південних та центральних областей без істотних опадів.

Уночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей очікується туман, видимість 200-500 м. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Синоптики також попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер переважно південний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с.

Температура повітря вночі переважно коливатиметься від 2° до 7° тепла. На узбережжі морів очікується 6-11°. На півночі та сході стовпчики термометрів покажуть від 1° тепла до 6° тепла.

Вдень очікується близько 7-12° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни температура підніметься до 15°. У західних областях переважно 11-13° тепла. У північних областях очікується до 9° тепла.

Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Уночі та вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 2° до 7° тепла. Удень очікується 7-12° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 3-5° тепла вночі та 8-10° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер погода

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