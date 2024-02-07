Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого

В Україні очікуються сильні пориви вітру

7 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У середу вночі у північних та східних областях пройдуть невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень на заході та півночі країни очікуються невеликі дощі. На решті території істотних опадів не передбачається.

Уночі та вранці на північному сході країни місцями налипання мокрого снігу. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

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Вітер південно-західний, західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. В Україні, крім півдня та південного сходу, можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат – до 25-30 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 1-6° тепла. Уночі в східних, Сумській областях та в Карпатах вночі очікується 1-6° морозу. На півночі стовпчики термометрів покажуть від 2° до 5° тепла.

Вдень температура переважно коливатиметься від 7° до 12° тепла. У південних областях температура підніметься до 16°. У східних, Сумській областях та в Карпатах вночі вдень передбачається 2-7° тепла. У більшості західних областей сягатиме 6-11° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

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Вітер південно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. Подекуди можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Температура в Київській області вночі становитиме 1-6° тепла. Протягом дня коливатиметься від 7° до 12° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 3-5° тепла вночі та 8-10° тепла вдень.