Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого

У північних областях на дорогах буде ожеледиця

9 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У п’ятницю в усіх областях, крім південних, очікується мокрий сніг та дощ. У Карпатах та на Закарпатті синоптики попереджають про значні опади.

У північних областях на дорогах буде ожеледиця. Оголошено жовтний рівень небезпеки.

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Вітер південно-східний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У Карпатах місцями очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 0-5° тепла. У північних, східних та Полтавській областях протягом доби від 2° тепла до 3° морозу. Уночі на Чернігівщині та Сумщині передбачається 6-11° морозу.

Вдень температура переважно коливатиметься від 4° до 9° тепла. На півдні країни, місцями на Закарпатті та Прикарпатті підніметься до 10-15°. У східних областях очікується від 2° морозу до 1° тепла. У Сумській області протягом дня 1-3° морозу.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Очікується мокрий сніг, вдень на півдні області з дощем. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

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На дорогах буде ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Температура в Київській області протягом доби коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0-2° морозу вночі та 0-2° тепла вдень.