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Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Київщині

У понеділок, 5 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

Температура вночі від 4°C тепла до 1°C морозу; вдень 2-7°C тепла, на Закарпатті та у південній частині – 6-11°C тепла. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Буде хмарно з проясненнями, подекуди дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний  7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі 0-5°C тепла, вдень 2-7° тепла. У Києві вночі 1-3°C тепла, вдень – 4-6°C тепла.

Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого фото 1
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Теги: Укргідрометцентр вітер дощ

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