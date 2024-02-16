Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого

У західних областях очікується невелика хмарність

У п'ятницю, 16 лютого в Україні буде хмарно. У північно-східній частині, вночі і на Київщині, Черкащині та

Кіровоградщині невеликий сніг, місцями з дощем. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У західних областях очікується невелика хмарність. У північно-східній частині, вночі і на Київщині, Черкащині та

Кіровоградщині невеликий сніг, місцями з дощем, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних і північних областях туман. Вітер південно-східний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у східних та Сумській областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на заході країни та півдні Одещини 6-11° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 3-8° тепла.

Синоптики попередили про про небезпечні метеорологічні явища на Київщині у п1ятницю. Уночі та вранці туман, видимість 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності. У Києві буде вночі 0+2 градуси, вдень +2+4 градуси. Хмарно, без серйозних опадів.