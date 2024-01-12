Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 12 січня

Лише вночі місцями пройде невеликий сніг

12 січня в Україні буде хмарно з проясненнями, вдень переважно без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У п’ятницю протягом дня істотних опадів не передбачається. Лише вночі місцями невеликий сніг.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с.

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Температура повітря вночі та вдень переважно становитиме 8-13° морозу. Уночі на Чернігівщині та Сумщині до 16° морозу. На півдні, на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби очікується 2-7° морозу.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Уночі пройде невеликий сніг. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. На дорогах буде ожеледиця.

Температура в Київській області коливатиметься від 8° морозу до 13° морозу. У Києві вночі та вдень стовпчики термометрів покажуть близько 10° морозу.