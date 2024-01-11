Скільки населених пунктів знеструмлені через негоду – відповідь Міненерго

Наразі повністю відновили електропостачання у Запорізькій, Сумській і Чернігівській областях

Станом на 11 січня енергетики продовжують ліквідовувати наслідки аварій, спричинених негодою. Протягом доби вдалось заживити 248 населених пунктів, йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України.

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За даними відомства, у Дніпропетровській області світло повернули 58 населеним пунктам, 73 – в Одеській, 37 – у Кіровоградській, дали напругу 43 населеним пунктам на Миколаївщині. Повністю відновили електропостачання в населених пунктах, знеструмлених через негоду, у Запорізькій, Сумській і Чернігівській областях, уточнили енергетики.

«Через обледеніння та падіння опор, обрив ліній електропередачі, негоду залишається без електропостачання 281 населений пункт: у Дніпропетровській області – 128, Кіровоградській – 70, на Миколаївщині та Одещині – 56 і 27 населених пунктів відповідно»,– зазначають у Міненерго.

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Нагадаємо, на початку тижня в Україні різко погіршилась погода: фіксувалось налипання мокрого снігу та ожеледь. Внаслідок цього, станом на 9 січня в країні без електропостачання залишились понад 1000 населених пунктів.

Найскладнішою ситуація була на Дніпропетровщині – там без світла залишились 29 тисяч споживачів у 324 населених пунктах.

Раніше синоптикиня розповіла, що попри те, що 11 січня температура трішки підвищиться, протягом наступних днів морози знову повернуться.

Крім того, 11 січня в Україну повернуться опади у вигляді снігу. Це стосується практично всіх регіонів, крім півдня та Закарпаття. На дорогах зберігатиметься ожеледиця.

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