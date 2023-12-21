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В Україні буде тепло: прогноз погоди на 21 грудня

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 21 грудня
фото: Станіслав Груздєв

Найнижча температура повітря очікується у Карпатах

У четвер, 21 грудня, в Україні буде тепла погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«У четвер істотних опадів не передбачається. Хіба що у західних та східних областях подекуди можливий незначний дощ чи мряка. У західних областях очікується сильний південно-західний вітер. На решті території – помірний», – повідомила Діденко.

Найнижча температура повітря очікується у Карпатах, на Закарпатті та на сході, вдень +1 до +4 градусів.

У більшості областей України ще трохи тепліше, завтра +4+8 , на крайньому півдні до +10 градусів.

У Києві у четвер очікується ще порівняно тепла погода, до +4 градусів, без істотних опадів.

Як повідомлялося, на Святвечір та Різдво до України прийде новий атмосферний фронт із заходу, який спричинить опади й деяке похолодання. Очікується, що опади будуть у вигляді снігу з дощем, тож снігового покриву вони не надто додаватимуть.

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Теги: повітря вітер Наталка Діденко погода

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