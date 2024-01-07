Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня

У багатьох регіонах очікуються cкладні погодні умови

У неділю, 7 січня в Україні очікується хмарна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У південній частині вночі без опадів, вдень – дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°. У Криму прогнозується до 16° тепла, із східним та південно-східним вітром, який сягатиме 7-12 м/с.

У Волинській та Рівненській областях можливий невеликий сніг. Температурний режим у цих областях вдень та вночі буде від 7 до 12° морозу. У Чернігівській та Сумській областях в окремих районах очікується від -15 до -20° морозу.

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На інших територіях cкладні погодні умови – дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина. Вдень у більшості центральних та Донецькій областях значні опади. Температура вночі та вдень від 1° тепла до 4° морозу. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в більшості західних, центральних та східних областей пориви 15-20 м/с. На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

У столиці буде хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Зниження температури протягом доби по області до 7-12° морозу. У Києві зниження температури протягом доби до 8-10° морозу.

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