Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня

Протягом дня очікується 2-7° тепла

20 грудня в Україні, окрім північних областей, істотних опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У середу буде хмарно з проясненнями. На півночі місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу, на решті території без опадів. Також зазначається, що на дорогах північних і східних областей подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі у більшості областей вночі коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла. Протягом дня очікується 2-7° тепла. У Карпатах стовпчики термометрів сягатимуть 0°.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. В області пройде невеликий дощ, а в Києві без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу. Вдень очікується 2-7° тепла. У столиці стовпчики термометрів покажуть 2-4° тепла вночі та 5-7° тепла вдень.