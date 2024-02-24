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Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Протягом дня температура сягатиме 8-13° тепла

24 лютого в більшості областей опадів не передбачається. У низці областей буде сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу очікується мінлива хмарність. Лише на крайньому заході країни вдень пройде невеликий дощ. У інших областях без опадів.

Вітер переважно південно-східний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с. У Карпатах, вдень також у центральних, більшості північних та Одеській областях очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 2-7° тепла. У східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу.

Вдень температура сягатиме 8-13° тепла. На Прикарпатті, Одещині та в Криму підніметься до 15° тепла. У більшості східних областей стовпчики термометрів покажуть 4-9° тепла.

Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачається. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю до 7-12 м/с. Протягом дня можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 2° до 7° тепла. Удень очікується 8-13° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 5-7° тепла вночі та 10-12° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер погода

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