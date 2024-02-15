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Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого

Діана Гасюк
glavcom.ua
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На північному сході та в центральних регіонах країни буде помірний дощ з мокрим снігом

У четвер, 15 лютого в Україні дощитиме. Зокрема буде туман у західних областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На північному сході та в центральних регіонах країни буде помірний дощ з мокрим снігом. У західних, Житомирській, Вінницькій, Донецькій і Луганській областях – без опадів". Вітер очікується північно-західний, на лівобережжі – східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі на заході буде від -1° до +3°, а вдень -від +1° до +7°. У північних областях прогнозують протягом доби +1-3°. На півдні вночі стовпчики термометрів покажуть від +3° до +6°, а вдень – від +6° до +9°. На сході температура коливатиметься від -1° до +3° вночі, вдень – від +1° до +5°.

Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. Швидкість північно-західного вітру – 5-10 м/с. В Київській області температура повітря вночі та вдень буде від 0° до 4° тепла. В Києві стовпчики термометрів протягом доби покажуть 1-3° тепла.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер

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