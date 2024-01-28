Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня

Температура вдень переважно коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла

28 січня в Україні пройде невеликий сніг. На дорогах країни буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У неділю буде хмарно. Уночі в західних, центральних, південних та східних областях очікується невеликий сніг. У Житомирській та Чернігівський областях вночі без істотних опадів.

Вдень у центральних та південних областей істотних опадів не передбачається. На дорогах всіх областей, крім південних, місцями буде ожеледиця.

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Вітер переважно північний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 1-6° морозу. У західних та більшості центральних областей очікується від 2° до 5° морозу. На сході подекуди температура сягатиме 1° тепла.

Вдень температура повітря переважно коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. У південних областях та в Криму очікується 2-4° тепла. Стовпчики термометрів на сході покажуть до 2-4° тепла. У інших областях температура становитиме переважно від 0° до 2° тепла.

На Київщині буде хмарно. Істотних опадів в області не передбачається. На дорогах місцями буде ожеледиця.

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Вітер переважно північний та зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області коливатиметься від 1 до 6° морозу вночі. Вдень очікується від 2° морозу до 3° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу вночі та близько 0° вдень.