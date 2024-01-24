Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня

На заході місцями можливі сильні пориви вітру

24 січня у низці областей пройде мокрий сніг. На дорогах країни буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У середу буде хмарно з проясненнями. Уночі у північних та більшості центральних областей очікується невеликий мокрий сніг. Протягом дня у західних, Вінницькій та Житомирській областях пройде помірний мокрий сніг та дощ. На Закарпатті передбачаються значні опади, на решті території без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с. На заході місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

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Температура повітря протягом доби переважно коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Уночі на Лівобережжі 1-6° морозу, у східних областях та в Карпатах до 10° морозу. У західних областях температура сягатиме 1° тепла, а в центральних коливатиметься від 1° до 3° морозу.

Вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму очікується 1-6° тепла. На заході температура повітря переважно становитиме 2-4° тепла. У центральних областях очікується до 1-4° тепла, а в східних від 4° морозу до 2° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Уночі пройде невеликий мокрий сніг, а вдень істотних опадів не передбачається.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-західний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0° вночі та 1-3° тепла вдень.