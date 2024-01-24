Головна Новини
search button user button menu button

Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На заході місцями можливі сильні пориви вітру

24 січня у низці областей пройде мокрий сніг. На дорогах країни буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу буде хмарно з проясненнями. Уночі у північних та більшості центральних областей очікується невеликий мокрий сніг. Протягом дня у західних, Вінницькій та Житомирській областях пройде помірний мокрий сніг та дощ. На Закарпатті передбачаються значні опади, на решті території без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с. На заході місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби переважно коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Уночі на Лівобережжі 1-6° морозу, у східних областях та в Карпатах до 10° морозу. У західних областях температура сягатиме 1° тепла, а в центральних коливатиметься від 1° до 3° морозу.

Вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму очікується 1-6° тепла. На заході температура повітря переважно становитиме 2-4° тепла. У центральних областях очікується до 1-4° тепла, а в східних від 4° морозу до 2° тепла.

Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Уночі пройде невеликий мокрий сніг, а вдень істотних опадів не передбачається.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-західний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0° вночі та 1-3° тепла вдень.

Читайте також: 24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: прогноз погоди погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дощ у низці областей: прогноз погоди на 1 січня
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 1 січня
1 сiчня, 04:59
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
4 сiчня, 06:00
КМВА попередила про негоду мешканців столиці
КМВА попередила про негоду мешканців столиці
7 сiчня, 23:10
Завтра йночі йтиме помірний дощ та мокрий сніг, вдень – невеликий мокрий сніг
На Київщині завтра суттєво зміниться погода
1 сiчня, 15:40
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
14 сiчня, 04:10
У Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)
У Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)
6 сiчня, 14:45
До кінця місяця переважатиме тепла повітряна маса
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
15 сiчня, 14:40
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
18 сiчня, 06:13
7-8-9 січня в Україні очікується ускладнення погодних умов
Очікуються морози до 22 градусів: на вихідних погода в Україні різко зміниться
5 сiчня, 13:39

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
78K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
42K
Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж)
35K
Кількість біженців у Польщі стрімко зменшується: які нові маршрути українців
29K
Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців
20K
Демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність

Новини

700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Сьогодні, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Сьогодні, 00:16
Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Вчора, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Вчора, 11:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua