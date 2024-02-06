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У Каліфорнії потужна повінь: оголошено надзвичайний стан

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Каліфорнії потужна повінь: оголошено надзвичайний стан
Національна метеорологічна служба США (NWS) описала подію як «найбільший шторм сезону»
фото: The New York Times

Щонайменше двоє людей загинули від падіння дерева у Південній Каліфорнії внаслідок сильного шторму

Одразу два тихоокеанські шторми залишили майже 800 тисяч людей без електрики. Дощі не припинялися майже добу. У деяких районах оголошено надзвичайний стан. Про це пише газета Los Angeles Times.

Зазначається, що сильна тихоокеанська штормова система принесла дощ, вітер і повені в американський штат Каліфорнія ввечері в неділю та вранці понеділка. Губернатор Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан у восьми округах Південної Каліфорнії, зокрема – у Лос-Анджелесі та Сан-Дієго.

За цей час у районі Лос-Анджелеса випала більш ніж місячна норма опадів.

До того ж, щонайменше двоє людей загинули від падіння дерева у Південній Каліфорнії внаслідок сильного шторму.

У Каліфорнії потужна повінь: оголошено надзвичайний стан фото 1
фото: AP

Національна метеорологічна служба США (NWS) описала подію як «найбільший шторм сезону», який, як очікується, призведе до «небезпечних для життя раптових, міських і річкових повеней, а також сміттєвих потоків і зсувів».

У Каліфорнії потужна повінь: оголошено надзвичайний стан фото 2
фото: BBC

У неділю центр Лос-Анджелеса побив рекорд опадів 97-річної давнини. Там випало 10 сантиметрів опадів за 24 години. Очікується, що до вівторка в деяких частинах Південної Каліфорнії випаде майже піврічна кількість дощів.

Нагадаємо, унаслідок сильних лісових пожеж у центральній частині Чилі вже загинули 46 осіб. Президент країни Габріель Борік попереджає, що кількість жертв, ймовірно, зростатиме. 

До слова, у ніч на 23 січня за пекінським часом у Китаї стався сильний землетрус магнітудою 7,1, який відчули в Казахстані та Киргизстані, де магнітуду оцінили у 6,7 бала.

Теги: стихійні лиха надзвичайний стан шторм вітер повінь США

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