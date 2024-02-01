Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого

Удень місцями можливий невеликий мокрий сніг та дощ

У четвер, 1 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями та невеликими опадами у західних та Житомирській областях. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Удень можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У західних областях країни вдень очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Уночі очікується від 2° тепла до 3° морозу, з південних, Івано-Франківської та Чернівецької областей, де температура опуститься до 2-7° морозу. Вдень термометри покажуть від 1° тепла до 6° морозу. В Карпатах вночі очікуються 3-8° морозу, а вдень температура опуститься до 0-5° морозу.

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1 лютого на Київщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі варіюватиметься від +2 до -3°. Удень очікується приємне потепління, з температурою від 1 до 6° тепла. У столиці вночі температура становитиме близько 0°, а вдень підніметься до 3-5° тепла.