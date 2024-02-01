Головна Новини
search button user button menu button

Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Удень місцями можливий невеликий мокрий сніг та дощ

У четвер, 1 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями та невеликими опадами у західних та Житомирській областях. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Удень можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.  У західних областях країни вдень очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Уночі очікується від 2° тепла до 3° морозу, з південних, Івано-Франківської та Чернівецької областей, де температура опуститься до 2-7° морозу. Вдень термометри покажуть від 1° тепла до 6° морозу. В Карпатах вночі очікуються 3-8° морозу, а вдень температура опуститься до 0-5° морозу.

Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого фото 1

1 лютого на Київщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі варіюватиметься від +2 до -3°.  Удень очікується приємне потепління, з температурою від 1 до 6° тепла. У столиці вночі температура становитиме близько 0°, а вдень підніметься до 3-5° тепла.

Читайте також: 1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: зима вітер прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
8 сiчня, 06:10
У низці областей України очікуються сніг та хуртовини
Синоптики розповіли, в яких областях завтра погіршиться погода
12 сiчня, 15:45
Хмарно, сніг у низці областей: прогноз погоди на 15 січня
Хмарно, сніг у низці областей: прогноз погоди на 15 січня
15 сiчня, 04:55
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
18 сiчня, 06:13
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 20 січня
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 20 січня
20 сiчня, 06:11
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
24 сiчня, 05:05
Невеликий мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 27 січня
Невеликий мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 27 січня
27 сiчня, 04:50
У Києві спостерігатиметься типова зимова погода – мороз та періодичний сніг
Перший тиждень нового року принесе в Україну похолодання: прогноз погоди
1 сiчня, 14:32
Провідниця переплутала час прибуття і не знала, що поїзд відстає від розкладу
У Росії провідниця помилково висадила пасажирів посеред ночі у лісі на морозі
24 сiчня, 11:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Сварка через Курили: Японія може укласти мир із Росією, але є умова
52K
Мобілізація на Львівщині. Військкоми почали видавати повістки по-новому
42K
США відреагували на чутки про «звільнення» Залужного
38K
Депутатка, яка зникла з парламенту у 2022 році, вийшла в ефір з електронною сигаретою (фото)
32K
Яка зарплата у Байдена, Дуди та Зеленського: скільки отримують світові лідери (інфографіка)
28K
Одна з країн Європи планує максимально економити на біженцях з України

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
Сьогодні, 06:10
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Вчора, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 06:11
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua