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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Про ефективність нашої протиповітряної оборони

glavcom.ua
Західні партнери надають Україні системи ППО
фото з відкритих джерел

Скільки ж потрібно часу, щоб з такою ефективністю прикрити хоча б основні міста і стратегічні об’єкти України?

Офіційні джерела повідомляють, що зранку Київ атакували приблизно 20 ракет – крилатих і балістичних. І всі ракети агресора збито.

А я, прокинувшись під цей грім, як раз нарахував приблизно 20 повітряних вибухів – коли спрацьовувала бойова частина зенітної ракети, і жодного наземного – тобто, жодна ворожа ракета цілі не досягнула. Хоча постраждалі і руйнування від уламків, звісно, є.

Тобто, виходить, що на одну ракету ворога нашим зенітникам знадобилася орієнтовно одна власна ракета. Це фантастична ефективність!

А скільки ж потрібно часу, щоб з такою ефективністю прикрити хоча б основні міста і стратегічні об’єкти України? Бо там ситуація значно гірша, ніж у столиці. Але очевидно, що зробити це можна лише за рахунок виробництва власних сучасних комплексів ППО-ПРО. тому що на імпортні грошей ніколи не вистачить.

Головне, щоб безпеку з повітря не були змушені забезпечувати самі місцеві громади, як про це натякають представники влади.

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Теги: обстріл повітря ракета системи ППО

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Олександр Кочетков

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