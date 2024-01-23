Про ефективність нашої протиповітряної оборони

Скільки ж потрібно часу, щоб з такою ефективністю прикрити хоча б основні міста і стратегічні об’єкти України?

Офіційні джерела повідомляють, що зранку Київ атакували приблизно 20 ракет – крилатих і балістичних. І всі ракети агресора збито.

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А я, прокинувшись під цей грім, як раз нарахував приблизно 20 повітряних вибухів – коли спрацьовувала бойова частина зенітної ракети, і жодного наземного – тобто, жодна ворожа ракета цілі не досягнула. Хоча постраждалі і руйнування від уламків, звісно, є.

Тобто, виходить, що на одну ракету ворога нашим зенітникам знадобилася орієнтовно одна власна ракета. Це фантастична ефективність!

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А скільки ж потрібно часу, щоб з такою ефективністю прикрити хоча б основні міста і стратегічні об’єкти України? Бо там ситуація значно гірша, ніж у столиці. Але очевидно, що зробити це можна лише за рахунок виробництва власних сучасних комплексів ППО-ПРО. тому що на імпортні грошей ніколи не вистачить.

Головне, щоб безпеку з повітря не були змушені забезпечувати самі місцеві громади, як про це натякають представники влади.