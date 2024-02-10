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Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Через складні погодні умови в декількох областях оголошено жовтий рівень небезпеки

10 лютого в низці областей очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу буде хмарно з проясненнями. У Карпатах та на Закарпатті очікується дощ. У північно-східних, вночі у Черкаській, Київській та Житомирській областях пройдуть сніг та дощ. Буде ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. На півдні країни без опадів.

Через складні погодні умови в цих областях оголошено жовтий рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Вітер переважно південний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с.

Температура повітря вночі переважно коливатиметься від 3° до 8° тепла. На півночі, сході, на Полтавщині та Черкащині очікується від 2° тепла до 3° морозу. На Сумщині та Чернігівщині буде 3-8° морозу.

Вдень у північно-східних областях очікується близько 0°. У Київській та Житомирській областях стовпчики термометрів покажуть 1-6° тепла. На Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до 16° тепла. На інших територіях температура переважно становитиме 7-12° тепла.

Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Очікується мокрий сніг з переходом у дощ. Уночі та вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу.

Вітер переважно південно-східний та зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу. Удень очікується 1-6° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0-2° морозу вночі та 1-3° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря погода

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