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Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 28 грудня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 28 грудня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Лише в східних та Сумській областях вночі пройде невеликий мокрий сніг

28 грудня в Україні, окрім східних областей, істотних опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних та Сумській областях вночі пройде невеликий мокрий сніг.

Вітер західний, південно-західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с.  Уночі на сході країни місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі у більшості областей коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. Протягом дня очікується 1-6° тепла. На заході та півдні країни стовпчики термометрів покажуть 4-9° тепла.

Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 28 грудня фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. В області істотних опадів не очікується. Вітер західний, північно-західний зі швидкістю до 7-12 м/с, поривчастий.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу. Вдень очікується 1-6° тепла. У столиці стовпчики термометрів покажуть близько 0° вночі та 2-4° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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