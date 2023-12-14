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Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На дорогах в усіх областях, крім південних, буде ожеледиця

У четвер, 14 грудня, у більшості областей пройдуть мокрий сніг та дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні буде хмарно. Очікується помірний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На півдні переважно дощі. Уночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень у Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях будуть значні опади.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах в усіх областях, крім південних.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У південних, центральних та північно-східних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла. Уночі на сході та північному сході 1-6° морозу. Вдень на Закарпатті та в центральних областях очікується 3-8° тепла, а на півдні – 8-13° тепла.

Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня фото 1

На Київщині очікується мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь, а на дорогах подекуди буде ожеледиця. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.  

Температура в Київській області вночі та вдень коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла. У Києві стовпчики термометрів вночі та вдень покажуть 0-2° тепла.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

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