Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня

У північних областях можливі сильні пориви вітру

3 грудня у низці областей пройде мокрий сніг. На дорогах країни буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У неділю в Україні очікується сніг та мокрий сніг у західних і північних областях. Подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь, а на дорогах ожеледиця. На решті території без істотних опадів.

Уночі в Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині очікується значний сніг, а в західних і північних областях на дорогах ожеледиця. Уночі та вранці у північних і центральних областях туман, видимість 200-500 м. Оголошено жовтий рівень небезпеки

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Вітер південно-західний, західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. Протягом дня у північних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби в більшості областей коливатиметься від від 2° морозу до 3° тепла. У західних областях вночі та вдень передбачається 1-6° морозу. На півдні синоптики прогнозують 4-9° тепла вночі та 11-16° вдень. У східних і більшості центральних областей вдень очікується 7-12° тепла.

На Київщині пройде помірний вночі та невеликий вдень мокрий сніг. Повідомляється про ожеледицю на дорогах. Вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м. Пориви вітру вдень сягатимуть до 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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Температура в Київській області протягом доби становитиме від 2° морозу до 3° тепла. У столиці стовпчики термометрів покажуть 0-2° тепла.