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Синоптики попереджають про слизькі дороги: в Україні оголошено І рівень небезпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Синоптики попереджають про слизькі дороги: в Україні оголошено І рівень небезпеки
Температура вдень у більшості областей очікується від 3° морозу до 2° тепла
фото: glavcom.ua

На дорогах західних, північних, більшості центральних та Харківської областей ожеледиця

На сьогодні, 30 листопада, у більшості областей України синоптики оголосили підвищений рівень небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Синоптики попереджають про слизькі дороги, через ожеледицю оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають про слизькі дороги: в Україні оголошено І рівень небезпеки фото 1

«30 листопада у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях на дорогах ожеледиця», – йдеться у попередженні.

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Без опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті очікується помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

На дорогах західних, північних, більшості центральних та Харківської областей ожеледиця.

Вітер буде західний та південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вдень у більшості областей очікується від 3° морозу до 2° тепла,  на півдні країни повітря прогріється до 1-6° тепла, а в Криму стовпчики термометрів покажуть 4-9°.

На Київщині також буде хмарно з проясненнями, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура по області від 3° морозу до 2° тепла, а у столиці очікується близько 0°.

Нагадаємо, 30 листопада буде хмарно, переважно без опадів. Протягом дня температура коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. 

 

Теги: дороги повітря вітер погода негода

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