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Сніг, дощі та ожеледь: прогноз погоди на 29 листопада

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сніг, дощі та ожеледь: прогноз погоди на 29 листопада
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Через небезпечні метеорологічні явища в низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки

У середу, 29 листопада, в Україні очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях помірний, вночі місцями значний сніг, подекуди хуртовини. Температура повітря вночі та вдень становитиме 1-6° морозу.

У північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях передбачається сніг та дощ. Уночі та вранці очікуються значні опади, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. Температура протягом доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території помірний, а місцями значний дощ. Температура повітря вночі становитиме 1-6°, а вдень до 5-10° тепла.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с, можливі пориви вітру до 15-20 м/с, а в південних областях – до 25 м/с. Повідомляється також про ожеледицю на дорогах країни. 

Сніг, дощі та ожеледь: прогноз погоди на 29 листопада фото 1

На Київщині пройде сніг та дощ. Уночі та вранці значні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах очікується ожеледиця.

Вітер північно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с. Можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с. В області оголошено жовтий рівень небезпеки.

Температура в Київській області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0-2° морозу вночі та близько 0-2° тепла вдень.

Через небезпечні метеорологічні явища в низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки. Зокрема, в Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях буде значний сніг. У Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях вночі та вранці, а в Сумській та Харківській областях вдень очікуються значні дощі та мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледь. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пройдуть значні дощі.

Теги: Укргідрометцентр погода прогноз погоди

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