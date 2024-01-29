Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 29 січня

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах усіх областей, крім південних

29 січня в Україні мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У понеділок вночі у південно-східних областях та в Карпатах, і вдень в Криму пройдуть невеликий та мокрий сніг. У інших областях без опадів.

У західних та північних областях вночі та вранці місцями очікується туман. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах усіх областей, крім південних.

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Вітер північний, північно-східний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У західних та північних областях вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 2-7° морозу. Уночі у західних та центральних областях очікується 1-5° морозу. На півночі стовпчики термометрів покажуть від 4° до 6° морозу. У більшості південних областей передбачається від 1° морозу до 1° тепла.

Вдень температура переважно коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. У східних та північних областях очікується від 2° морозу до 1° тепла. У більшості центральних та західних областей сягатиме 1° тепла. На Закарпатті очікується 0-5° тепла.

На Київщині очікується мінлива хмарність. Протягом доби опадів не передбачається. На дорогах місцями буде ожеледиця.

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Вітер буде змінних напрямків, досягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура в Київській області вночі становитиме 2-7° морозу. Протягом дня коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 4-6° морозу вночі та 0-2° морозу вдень.