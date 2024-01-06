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Через негоду в Україні можуть обмежити рух на низці трас

Діана Гасюк
glavcom.ua
Через негоду в Україні можуть обмежити рух на низці трас
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Негода може призвести до ускладнення руху на дорогах

Через негоду в Україні, яка очікується 7-9 січня, на низці основних автошляхів можуть запроваджуватися обмеження руху, щоб розчистити сніг. Про це повідомив у Facebook голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

Негода може призвести до ускладнення руху на дорогах. Також їх можуть перекривати або частково обмежувати рух, щоб розчистити сніг.

«Починаючи від неділі, в Україні очікуються великі опади, різке зниження температури та ускладнення руху на автомобільних дорогах. І якщо наприкінці минулого року це стосувалося лише декількох областей, цього разу нас очікує негода протягом майже місяця по всій країні», – йдеться у повідомленні.

За його словами, від неділі, 7 січня, в Агентстві відновлення працюватиме цілодобовий штаб з ліквідації наслідків негоди. Однак водіїв просять уникнути поїздок без важливої причини.

«У разі, якщо ви все ж виїжджаєте на дороги, беріть із собою ланцюги протиковзання на колеса та додаткове пальне. Бажано також мати термос із гарячим чаєм або кавою», – зауважив Найєм.

Також він додав, що бізнесу варто уважно планувати логістику. Водіям великогабаритного транспорту бажано користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг.

Обмеження можуть бути введені на наступних трасах:

  • М-05 Київ-Одеса;
  • М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине;
  • М-13 Кропивницький-Платонове;
  • М-22 Полтава-Олександрія;
  • Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь, Н-11 Дніпро-Миколаїв;
  • Н-24 Благовіщенське-Миколаїв;
  • Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та на інших основних маршрутах з огляду на ситуацію.

Як повідомлялося, у найближчі дні в Україні очікується суттєве похолодання. Якщо 6 січня ще буде відносно тепло і практично без опадів, то вже 7 числа нагряне різке похолодання, місцями вночі буде до -17°, а також посилиться вітер і почнуться снігопади й дощі з мокрим снігом. 

Теги: Запоріжжя вітер Умань Миколаїв Дніпро Одеса дороги Мустафа Найєм Полтава негода

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