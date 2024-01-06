Через негоду в Україні можуть обмежити рух на низці трас

Негода може призвести до ускладнення руху на дорогах

Через негоду в Україні, яка очікується 7-9 січня, на низці основних автошляхів можуть запроваджуватися обмеження руху, щоб розчистити сніг. Про це повідомив у Facebook голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

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Негода може призвести до ускладнення руху на дорогах. Також їх можуть перекривати або частково обмежувати рух, щоб розчистити сніг.

«Починаючи від неділі, в Україні очікуються великі опади, різке зниження температури та ускладнення руху на автомобільних дорогах. І якщо наприкінці минулого року це стосувалося лише декількох областей, цього разу нас очікує негода протягом майже місяця по всій країні», – йдеться у повідомленні.

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За його словами, від неділі, 7 січня, в Агентстві відновлення працюватиме цілодобовий штаб з ліквідації наслідків негоди. Однак водіїв просять уникнути поїздок без важливої причини.

«У разі, якщо ви все ж виїжджаєте на дороги, беріть із собою ланцюги протиковзання на колеса та додаткове пальне. Бажано також мати термос із гарячим чаєм або кавою», – зауважив Найєм.

Також він додав, що бізнесу варто уважно планувати логістику. Водіям великогабаритного транспорту бажано користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг.

Обмеження можуть бути введені на наступних трасах:

М-05 Київ-Одеса;

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине;

М-13 Кропивницький-Платонове;

М-22 Полтава-Олександрія;

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь, Н-11 Дніпро-Миколаїв;

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв;

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та на інших основних маршрутах з огляду на ситуацію.

Як повідомлялося, у найближчі дні в Україні очікується суттєве похолодання. Якщо 6 січня ще буде відносно тепло і практично без опадів, то вже 7 числа нагряне різке похолодання, місцями вночі буде до -17°, а також посилиться вітер і почнуться снігопади й дощі з мокрим снігом.