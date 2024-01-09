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Погода в Києві почне змінюватися: синоптики потішили прогнозом на 9 січня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Погода в Києві почне змінюватися: синоптики потішили прогнозом на 9 січня
У вівторок, 9 січня, на погоду в Україні впливатиме антициклон Hannelore
фото: glavcom.ua

Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів

Сьогодні, 9 січня, у Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Мороз збережеться, проте температура з другої половини дня почне підвищуватися. Про це свідчать дані Укргідромецентру.

Вночі та вранці стовпчики термометрів у столиці покажуть -15°, вдень температура підвищиться до -9°,а ближче до вечора вже стане -6°...-7°. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Атмосферний тиск наблизиться до норми, 757-758 міліметрів ртутного стовпчика.

За даними синоптикині Наталки Діденко вже з середи, 10 січня, очікується деяке потепління, перед вихідними температура знову впаде, а з неділі знову підвищиться.

«10-11 січня очікується потепління, чому ми порадіємо. Вже 12-13 січня – знову похолодання, без нервів, нормальна зимова атмосферна практика. А 14-15 січня температура повітря підвищиться», – прогнозує Діденко.

У вівторок, 9 січня, на погоду в Україні впливатиме антициклон Hannelore. Він витиснить опади з території нашої країни. Лише вранці на півдні очікується сніг та мокрий сніг, а на півдні Криму – з дощем.

Морозна погода, за словами Наталки Діденко, ще триватиме.  Вдень очікується -7...-12 градусів, у південній частині України буде тепліше, -2...-6 градусів, а в Криму очікується близько нуля.

У Києві, за прогнозом, впродовж очікується -10...-12 градусів, але без опадів. Натомість у столиці сяятиме сонце.

Прогноз погоди на  9 січня:

У Львові у вівторок буде ясно і безхмарно. Вночі -17°, вдень -7°.

У Луцьку буде невелика хмарність, вночі -16°, вдень -5°.

У Рівному сьогодні очікується невелика хмарність, вночі -16°, вдень -7°.

У Тернополі 9 січня вночі буде -19°, вдень -7°, ясно і безхмарно.

У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вночі -18°, вдень -8°.

В Івано-Франківську буде ясно і безхмарно, вночі -16°, вдень -5°.

В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вночі -5°, вдень +2°, ясно і безхмарно.

У Чернівцях у вівторок - ясно і безхмарно, вночі -15°, вдень -7°.

У Вінниці сьогодні буде -17°...-7°, невелика хмарність.

У Житомирі у вівторок буде вночі -13 ° вдень -4°, невелика хмарність.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть -20°...-8°, похмуро, суцільна хмарність.

У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вночі -13°, вдень -7°.

У Кропивницькому температура вночі буде -14°, вдень -7°, ясно і безхмарно.

У Полтаві-невелика хмарність, температура повітря -13°...-8°.

В Одесі 9 січня - ясно і безхмарно, температура вночі -9°, вдень -4°.

У Херсоні у вівторок вночі буде -10°, вдень -4°, ясно і безхмарно.

У Миколаєві сьогодні буде ясно і безхмарно, вночі -11°, вдень -4°.

У Запоріжжі температура вночі -13°, вдень -8°, ясно і безхмарно.

У Сумах сьогодні температура повітря вночі буде -19°, а вдень -9°, похмуро, суцільна хмарність.

У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -16°, вдень -10°.

У Дніпрі температура вночі буде -15°, вдень -9°, ясно і безхмарно.

У Сімферополі у вівторок буде похмуро, -7°...+6°, сніг.

У Краматорську сьогодні ясно і безхмарно, температура вночі -19°, вдень -9°, сніг.

У Сєвєродонецьку - ясно і безхмарно, температура вночі -17°, вдень -9°.

Як повідомлялося, над Північним полюсом триває формування полярного вихору, тому перші прогнози погоди на зиму 2023-2024: сніг і низька температура повітря.

Вчені повідомляли, що в цьому році є ймовірність колапсу полярного вихору. Це призведе до погодних впливів по всій Північній півкулі – можливий викид більш холодного арктичного повітря в Європі та США.

Потенційний колапс, який часто спостерігається в грудні та січні, може призвести до значних змін погоди в січні 2024 року.

 

Теги: Київ погода

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