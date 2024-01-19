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Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

«Хрещенські морози»

glavcom.ua
Сьогодні, на диво, тепло, як на середину січня
фото з відкритих джерел

«Погода цього року їм морозів не послала. Ні у нас, ні в Єрусалимі»

Є частина вірних і навіть духовенства, які мають знання основ популярної етнографії кращі, ніж основ богослівʼя.

Тому 12 страв на Святвечір чи Маланка для них більш зрозумілі.

Або от як «хрещенські морози». За наявністю чи відсутністю снігу і морозів на Різдво та Богоявлення вони цілком серйозно вважають можливим визначати «правильний календар».

Тільки от погода цього не знає, і цього року їм морозів не послала. Ні у нас, ні в Єрусалимі. Хіба що на Москві, і то легенький.

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Теги: церква погода Свято Водохреща

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