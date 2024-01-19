Сьогодні, на диво, тепло, як на середину січня

«Погода цього року їм морозів не послала. Ні у нас, ні в Єрусалимі»

Є частина вірних і навіть духовенства, які мають знання основ популярної етнографії кращі, ніж основ богослівʼя.

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Тому 12 страв на Святвечір чи Маланка для них більш зрозумілі.

Або от як «хрещенські морози». За наявністю чи відсутністю снігу і морозів на Різдво та Богоявлення вони цілком серйозно вважають можливим визначати «правильний календар».

Тільки от погода цього не знає, і цього року їм морозів не послала. Ні у нас, ні в Єрусалимі. Хіба що на Москві, і то легенький.