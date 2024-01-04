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Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
фото: Наталія Антонюк, «Главком»

Протягом дня температура в Україні буде коливатися від +3 до +8 градусів

У четвер 4 січня погода в Україні буде різною: в одних регіонах відлига, а в інших – холодно, місцями – опади. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На Закарпатті та на південному сході країни очікується помірний дощ. У північно-східних регіонах та у Карпатах прогнозується сніг та мокрий сніг. У південних районах без опадів удень. Вночі та вранці у північній та північно-східній частинах на дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі у більшості регіонів коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. У Харківській, Полтавській та Київській областях термометри покажуть від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Протягом дня температура в Україні буде коливатися від +3 до +8 градусів. У Закарпатті, Прикарпатті та на півдні країни очікується від 7 до 12 градусів тепла. На Чернігівщині та Сумщині вночі синоптики прогнозують від 6 до 11 градусів морозу, а вдень – від 1 до 6 градусів морозу.

У Києві 4 січня буде хмарно. В регіоні – невеликий мокрий сніг з переходом в дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру – 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде +2..-3°, а вдень 3-8° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 0-2° тепла, а вдень – близько +5°.

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Теги: снігопад повітря дощ погода

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