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Перший тиждень нового року принесе в Україну похолодання: прогноз погоди

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Перший тиждень нового року принесе в Україну похолодання: прогноз погоди
У Києві спостерігатиметься типова зимова погода – мороз та періодичний сніг
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Синоптикиня попередила про потужні температурні контрасти

Початок 2024 року принесе в Україну похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

«Завтра, 2-го січня, ще буде досить стримано, навіть вдень більшість невеликих «плюсів». Хіба що дощ та вже мокрий сніг на півночі, заході та сході України провістять про зміну погоди. Південь та центр завтра, 2-го січня, втримаються від істотних опадів», – написала Діденко.

Упродовж 3, 4, 5 та 6 січня північні області України, східні та частина центру (Полтавщина, Дніпро з районами) опиняться під впливом арктичної повітряної маси.

«І не треба кидатися стереотипами «похолодання в Москві – то буде завтра в нас». Будь ласка! Бо це також один із зотлілих пережитків старої пропаганди і комплексу меншовартості. Навіть у прогнозі погоди. Похолодання в Україні зумовлене буде затіканням холодного повітря із Арктики. Воно, похолодання, йтиме до нас, проходитиме значну відстань і різні території. А одна цяточка в географічному сенсі не формує і не впливає ні на що. Вона, та цяточка, також опиняється на шляху холодної арктичної маси. І, як видно з оцієї прогностичної карти на ніч 4-го січня, отримає від атмосфери лютий мороз. Так їй і треба», – наголосила синоптикиня.

В Україні найбільші показники можуть десь досягати у нічні години -10-15°С, при проясненнях ще на 2-3°С нижче. Уникнуть морозів південна та західна частини України, там на тижні буде тепло та «плюсова» температура. Синоптикиня попередила про потужні температурні контрасти.

У Києві 2-го січня вночі ще буде тепло, до +2°С. А вдень, більше під вечір, температура повітря почне знижуватися до -1-3°С. Тому дощ переходитиме у сніг. До зміни погоди приєднається сильний вітер північно-західного походження. Надалі на тижні в Києві спостерігатиметься типова зимова погода – мороз та періодичний сніг. На дорогах відновиться ожеледиця.
Морози послабнуть, за попередніми прогнозами, 7-го січня.

«Підготуйтеся до похолодання, для кого воно прогнозується, повитягайте товстіші куртки, шапки, підошви, уважно стежте за уточненими прогнозами погоди, не піддавайтеся на будь-які стереотипи, провідайте стареньких родичів чи сусідів, занесіть їм м'якенький салат чи тортик, щоб легше жувати, подзвоніть подружкам, відпочиньте і не забуваємо ані на мить, кому не доводиться відпочивати, хто не сховається від морозу у теплому кафе і в кого нема під спиною затишного домашнього диванчика», – зауважила Діденко. 

Нагадаємо, у Києві наприкінці 2023 року зафіксували три температурні рекорди. За багаторічними показниками така температура повітря у столиці відповідає 1 квітню.

Теги: Наталка Діденко прогноз погоди погода

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