День пам'яті Героїв Крут. Що відзначаємо 29 січня

Сьогодні не варто йти на невиправдані ризики

29 січня українці вшановують пам'ять Героїв Крут. У світі відзначається Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни та День пазлів і головоломок. У церковному календарі – День перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

День пам'яті Героїв Крут

29 січня українці вшановують пам'ять Героїв Крут – студентів, які відчайдушно стримували більшовицький наступ біля залізничної станції, внаслідок чого більшовицькі війська втратили боєздатність на декілька днів, що дало час українській делегації укласти Берестейський договір.

Бій між Армією УНР і Червоною гвардією відбувся у 1918 році біля залізничної станції Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Стратегічно важливу станцію під Чернігівщиною, яка вела до Києва, захищали студенти старших курсів першої в Україні юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького. На допомогу їм були спрямовані Студентський курінь та курінь «Смерті».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найменшим з бійців було по 16 років. Вранці 29 січня стався напад 4-тисячної армії червоноармійців на українські позиції. Бій продовжувався цілий день, а під вечір українці організовано відступили у сторону Києва, знищуючи за собою колії. Водночас 27 юнаків, учнів гімназій та університетів, заблукали у темряві та були взяті більшовиками на станції у полон. Згодом вони були поховані біля Аскольдової могили в Києві.

Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни

В світі щорічно 29 січня, відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни, віддаючи шану річниці ухвалення Делійської декларації. Дата святкування обрана на честь дня підписання цього документу, яке відбулося 29 січня 1985 року в столиці Індії – Нью-Делі. Серед перших держав, що стали підписантами цієї декларації , – Індія, Швеція, Аргентина, Мексика, Танзанія та Греція.

Ключовою метою декларації є заклик до припинення гонки ядерних зброєнь, скорочення і подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу, усунення самої загрози ядерної війни.

День пазлів та головоломок

29 січня відзначають свято пазлів та головоломок. Ця дата пов’язана з найпершим винаходом пазлів у світі, які створив Джон Спілсбері у XVIII столітті. Винахідник був гравером та картографом, тому й придумав таку тематичну гру, розділивши чорно-білу карту світу за контуром кордонів країн та запропонувавши зібрати їх знову. Такі головоломки до XIX століття використовувалися як навчальні елементи, бо використовувалося достатньо дороге дерево для основи та з ними не дозволяли гратися.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пізніше дерево замінили на картон, тому пазли стали доступні усім, а у США навіть налагодили перше масове виробництво пазлів. Популярність гри з кожним роком зростала, адже поєднувала в собі захопливість та відносну дешевизну. Наразі технологія виробництва мало змінилася, тому пазли й досі користуються популярністю у світі.

Яке сьогодні релігійне свято

29 січня в церковному календарі – День перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця. Саме він був тою дитиною, яку Ісус Христос взяв на руки і сказав, що людина повинна почувати себе дитиною, щоб увійти в Царство Боже.

Святий Ігнатій Богоносець був учнем апостола Івана Богослова і служив єпископом Антіохії протягом 40 років. За правління імператора Траяна він був заарештований і відправлений до Рима, де його кинули на розтерзання звірам у Колізеї.

Після його мученицької смерті, вірні позбирали його кості і поховали їх у Римі. Згодом їх перенесли до Антіохії, де їх поховали у храмі на дафнійському передмісті. 450 року святі мощі перенесли до нової церкви, збудованої на місці зруйнованої поганської богині Фортуни. Мощі святого Ігнатія прославилися численними чудами.

Що не можна робити цього дня

Не варто думати негативно.

Краще не йти на невиправдані ризики.

Не можна втягуватися у конфлікти та суперечки.

Народні прикмети

Якщо шумить ліс, то буде відлига.

Вітряно – літо буде негожим та дощовим.

Яка погода цього дня, такою буде друга половина березня;

Місяць червоного кольору до сильного вітру.

Пам’ятні події 29 січня

1710 – указ про офіційне введення російського цивільного алфавіту. Церква продовжує користуватися старослов'янським алфавітом

1805 – підписано указ про відкриття у Харкові Імператорського університету, другого (після Львівського університету) університету сучасної України.

1856 – королева Великої Британії Вікторія заснувала найвищу військову нагороду країни – «Хрест Вікторії».

1886 – німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння.

1896 – американський фізик Еміль Груббе вперше використав радіоактивне випромінювання для лікування раку.

1896 – відбулися перші випробування англійського танка.

1918 – відбувся бій під Крутами.

1918 – у Києві о третій годині ночі почалося більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова.

1921 – на конференції в Парижі країни-переможці в Першій світовій війні визначили суму воєнних репарацій для Німеччини – 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42-х років.

1922 – під масою снігу завалився кінотеатр у Нью-Йорку, внаслідок чого загинуло 120 осіб.

1929 – у Нашвіллі (Теннессі, США) організована перша у світі школа тренування собак-поводирів.

1947 – у Великій Британії зареєстрували рекордно низьку температуру повітря – 26,7 градуса морозу.

1978 – Швеція першою у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі.

1996 – президент Франції Жак Ширак оголосив про цілковите припинення його країною ядерних випробувань.

2002 – президент США Джордж Вокер Буш назвав Ірак, Іран та Північну Корею «Віссю зла».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Роман