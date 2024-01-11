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У Мукачеві розквітла сакура (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Мукачеві розквітла сакура (фото)
Попри низьку температуру повітря на дереві можна помітити декілька квітучих бутонів
фото: Мукачівська міська рада

Уперше дерево розквітло серед зими ще у 2014 році

У Мукачеві сталося справжнє весняне диво: посеред зими розквітла сакура. І доки в інших містах люди розчищають снігові замети, місцеві жителі насолоджуються красою цвіту. Про це повідомила Мукачівська міська рада.

У мережі опублікували казкові фото
У мережі опублікували казкові фото
фото: Мукачівська міська рада

Легендарна сакура росте по вулиці Успенська. Розквітати серед зими для неї – уже традиція. 

Сакура розквітла посеред зими
Сакура розквітла посеред зими
фото: Мукачівська міська рада

Уперше сакура розквітла серед зими ще у 2014 році й відтоді не зраджує традиції.

«Цвіте і в мороз: «шалена» сакура у Мукачеві квітне посеред зими. Попри низьку температуру повітря на дереві можна помітити декілька квітучих бутонів», – мовиться у повідомленні.

У Мукачеві розквітла сакура
У Мукачеві розквітла сакура
фото: Мукачівська міська рада

Тим часом синоптики прогнозують, що на Закарпатті вдарять морози. Обіцяють до -6°C.

Як відомо, холодна арктична повітряна маса принесла в Україну морози. Попри те, що 11 січня температура трішки підвищиться, протягом наступних днів морози знову повернуться. Відтак цього тижня тепла очікувати не варто. Проте можливе певне підвищення буде вже від середини наступного тижня.

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Теги: Закарпаття погода

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