Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Під час опадів можливе налипання мокрого снігу та ожеледь
У неділю, 10 грудня, в Україні очікується хмарна погода з періодичними опадами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Під час опадів можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.
Температура повітря удень коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
На півдні країни очікується +2 до +5 градусів, у Криму та на півдні Одещини до +8 градусів.
У Києві 10 грудня очікується хмарна волога погода.
«Дуже слизько! Бо вночі ще до 2-4 морозу, вдень передбачається близько нуля», – зазначила вона.
Нагадаємо, зимовий період цього року в Україні очікується менш інтенсивним, а період морозної погоди буде скороченим.
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