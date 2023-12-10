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Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Під час опадів можливе налипання мокрого снігу та ожеледь

У неділю, 10 грудня, в Україні очікується хмарна погода з періодичними опадами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Під час опадів можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.

Температура повітря удень коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

На півдні країни очікується +2 до +5 градусів, у Криму та на півдні Одещини до +8 градусів.

У Києві 10 грудня очікується хмарна волога погода. 

«Дуже слизько! Бо вночі ще до 2-4 морозу, вдень передбачається близько нуля», – зазначила вона.

Нагадаємо, зимовий період цього року в Україні очікується менш інтенсивним, а період морозної погоди буде скороченим. 

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Теги: погода Наталка Діденко повітря

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