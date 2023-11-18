Головна Новини
search button user button menu button

Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
фото з відкритих джерел

З 18 листопада в Україні ускладнюються погодні умови

У суботу, 18 листопада, на заході країни очікується сніг, а в низці областей пройде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу в Україні погіршаться погодні умови. У західних областях, місцями і на Вінниччині значний сніг. Попереджають про ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму пройдуть дощі. В інших областях істотних опадів не передбачається.

Погодні умови призведуть до ускладнення руху транспорту на дорогах і вулицях західних областей країни. Попереджають про жовтий рівень небезпеки.

Вітер переважно північно-східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. На Одещині, в Криму, вдень у південних та більшості центральних областей можливі пориви вітру до 15-22 м/с.

Температура повітря вночі переважно коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Протягом дня в більшості областей становитиме 0-5°.  У південних областях вночі очікується 1-6° тепла, а вдень – 5-10°. На півдні Одещини та в Криму температура сягатиме 13°. У Карпатах вночі та вдень очікується 1-6° морозу.

Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається. Пориви вітру сягатимуть до 7-12 м/с.

Уночі температура в Київській області становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 0-5°. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0-2° вночі, та 2-4° вдень.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря погода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
22 жовтня, 03:51
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 жовтня
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 жовтня
24 жовтня, 05:55
Зимовий період цього року в Україні очікується менш інтенсивним
Синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку
26 жовтня, 13:36
ХАМАС відпустить всіх заручників-росіян – ЗМІ
ХАМАС відпустить всіх заручників-росіян – ЗМІ
29 жовтня, 05:24
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
7 листопада, 05:10
Мороз вночі та дощі в низці областей: прогноз погоди на 17 листопада
Мороз вночі та дощі в низці областей: прогноз погоди на 17 листопада
Вчора, 04:51
У 2017 році російські профільні ресурси повідомили про начебто постановку на консервацію М-55 «Геофизика»
РФ розконсервувала рідкісний висотний літак: яке його призначення
5 листопада, 20:39
У деяких центральних та північно-східних областях пройдуть значні дощі
У п’ятьох областях України оголошено штормове попередження
7 листопада, 14:22
На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, видимість обмежена
У горах вирує хуртовина, рятувальники попередили туристів про небезпеку
12 листопада, 10:59

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Зрадник України розповів, як ЗСУ захопили казарму росіян
11K
Який вигляд має могила президента Кравчука у Києві: шокуючі фото
3725
«Львівська політехніка» повернула на сайт повідомлення про звільнення Фаріон (оновлено)
3425
Путін розказав, коли він надумав напасти на Україну
2676
Українські біженці почали масово виїжджати з Канади
2404
Битва за трасу Київ-Ірпінь. Хто хоче захопити стратегічну магістраль?

Новини

Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 04:25
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Майже 1000 аварійних бригад енергетиків ДТЕК перейшли у посилений режим роботи напередодні зими
Вчора, 20:29
Київський безпековий форум проведе спеціальну подію до роковин Голодомору
Вчора, 11:12
Запеклі бої тривають на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати
Вчора, 07:08
Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
Вчора, 06:58

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту