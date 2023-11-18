Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада

З 18 листопада в Україні ускладнюються погодні умови

У суботу, 18 листопада, на заході країни очікується сніг, а в низці областей пройде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У суботу в Україні погіршаться погодні умови. У західних областях, місцями і на Вінниччині значний сніг. Попереджають про ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму пройдуть дощі. В інших областях істотних опадів не передбачається.

Погодні умови призведуть до ускладнення руху транспорту на дорогах і вулицях західних областей країни. Попереджають про жовтий рівень небезпеки.

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Вітер переважно північно-східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. На Одещині, в Криму, вдень у південних та більшості центральних областей можливі пориви вітру до 15-22 м/с.

Температура повітря вночі переважно коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Протягом дня в більшості областей становитиме 0-5°. У південних областях вночі очікується 1-6° тепла, а вдень – 5-10°. На півдні Одещини та в Криму температура сягатиме 13°. У Карпатах вночі та вдень очікується 1-6° морозу.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається. Пориви вітру сягатимуть до 7-12 м/с.

Уночі температура в Київській області становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 0-5°. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0-2° вночі, та 2-4° вдень.