Снігопади в Україні: яка ситуація на дорогах

Ситуація на дорогах в окремих областях залишається складною

Сильні снігопади припинилися, але станом на вечір 27 листопада ситуація на дорогах в окремих областях все ще складна. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

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За його словами, дороги мокрі та місцями засніжені. Фахівці продовжують боротися з наслідками негоди. На дорогах працюють 922 одиниці техніки, 178 одиниць техніки ДСНС та 1089 робітників. На деяких автошляхах уже відкрито рух для транспорту.

Одеська область

Наразі на території області опади припинились, складним залишається рух на деяких ділянках автошляхів.

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Для легкових транспортних засобів відкрито рух на:

автодорозі М-15 Одеса – Рені (на м.Бухарест), км 11+920 – км 307+379;

автодорозі М-05 Київ – Одеса, км 274+435 – км 466+700;

автодорозі М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 – км 59+175.

Для всіх транспортних засобів відкрито рух на автодорозі М-28 Одеса – Южне, /М-14/ (Об’їзд м. Одеси), км 3+450 – км 28+315.

Залишається обмеження руху для вантажного транспорту на автодорогах:

М-15 Одеса – Рені (на м.Бухарест), км 11+920 – км 307+379;

М-05 Київ – Одеса, км 274+435 – км 466+700;

М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 – км 59+175.

Кіровоградська область

Опади на території області припинились. Поблизу села Велика Виска Новоукраїнського району розчистили дорогу М-30 та відкрили її для руху транспорту. Проте рух все ще ускладнений.

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Миколаївська область

Опади припинились. У північній частині області на дорогах національного значення та суміжних дорогах місцевого значення ускладнений рух (перемети до 2 метрів).

Черкаська область

Дозволено проїзд на автошляху Н-01, Київ-Знамʼянка, км 123+687 – км 242+004.

Миколаївська область

Знімається обмеження для проїзду всіх категорій транспортних засобів на дорогах:

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, (в межах Миколаївської області);

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 – км 132+000 (в межах Миколаївської області);

Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, км 0+000 – км 70+094 (від м. Миколаєва до пересічення з а/д Р-55).

Все ще закрито рух для всіх транспортних засобів на таких ділянках доріг:

М-13 Кропивницький – Платонове (на м. Кишинів), км 76+416 – км 157+052 (в межах Миколаївської області);

P-75 КПП «Тимкове» – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка, (в межах Миколаївської області);

Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, км 70+094 – км 120+000 (від м. Миколаєва до смт Доманівка);

Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, км 120+000 – км 173+204 (від смт Доманівка – смт Врадіївка до с. Берізки);

Т-15-10 /Н-24/ – Арбузинка – Єланець – Нова Одеса, км 0+000 – км 70+000 (від а/д Н-24 – смт Арбузинка – смт Братське до смт Єланець);

Т-15-04 Первомайськ – Новоукраїнка, км 1+441 – км 29+445 (в межах Миколаївської області);

Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, км 70+094 – км 120+000 (від м. Миколаєва до смт Доманівка);

Т-15-07 Миколаїв – Парутине – Очаків – база відпочинку «Чорноморка», км 8+500 – км 115+547 (від мкрн. Корениха до м. Очакова);

Т-15-13 Нечаяне-Очаків, км 0+000 – км 36+950 (від а/д М-14 до м. Очакова);

Т-15-15 Федорівка – Рибаківка – база відпочинку «Лугове», км 0+000 – км 25+121 (від а/д М-14 до с. Рибаківка).

Як зазначає Мустафа Найєм, завтра переважно без опадів. Лише в західних областях мокрий сніг, на Закарпатті з дощем. На дорогах країни місцями ожеледиця. Проте післязавтра, 29 листопада, очікується ускладнення погодних умов: у західних областях сніг, у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях областях сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На решті території пройдуть дощі.

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Нагадаємо, вранці 27 листопада негода вирувала в більшості областей України. Через складні погодні умови виникли проблеми з електро- та водопостачанням, люди опинилися у снігових заметах, а деякі ділянки траси досі заблоковані.

Раніше повідомлялося, що через негоду і заметіль ситуація на трасі Одеса-Київ 27 листопада зранку була складною. У водіїв, які стояли на дорозі, заметеній снігом, закінчувалися запаси їжі та паливо.

До слова, в Одеській області рятувальникам доводилося залучати БТРи для ліквідації наслідків негоди.