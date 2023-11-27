Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Снігопади в Україні: яка ситуація на дорогах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Снігопади в Україні: яка ситуація на дорогах
Фахівці продовжують боротися з наслідками негоди
фото: ДСНС

Ситуація на дорогах в окремих областях залишається складною

Сильні снігопади припинилися, але станом на вечір 27 листопада ситуація на дорогах в окремих областях все ще складна. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм. 

За його словами, дороги мокрі та місцями засніжені. Фахівці продовжують боротися з наслідками негоди. На дорогах працюють 922 одиниці техніки, 178 одиниць техніки ДСНС та 1089 робітників. На деяких автошляхах уже відкрито рух для транспорту. 

Одеська область

Наразі на території області опади припинились, складним залишається рух на деяких ділянках автошляхів.

Для легкових транспортних засобів відкрито рух на:

  • автодорозі М-15 Одеса – Рені (на м.Бухарест), км 11+920 – км 307+379;
  • автодорозі М-05 Київ – Одеса, км 274+435 – км 466+700;
  • автодорозі М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 – км 59+175.

Для всіх транспортних засобів відкрито рух на автодорозі М-28 Одеса – Южне, /М-14/ (Об’їзд м. Одеси), км 3+450 – км 28+315.

Залишається обмеження руху для вантажного транспорту на автодорогах:

  • М-15 Одеса – Рені (на м.Бухарест), км 11+920 – км 307+379;
  • М-05 Київ – Одеса, км 274+435 – км 466+700;
  • М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 – км 59+175.

Кіровоградська область

Опади на території області припинились. Поблизу села Велика Виска Новоукраїнського району розчистили дорогу М-30 та відкрили її для руху транспорту. Проте рух все ще ускладнений.

Миколаївська область

Опади припинились. У північній частині області на дорогах національного значення та суміжних дорогах місцевого значення ускладнений рух (перемети до 2 метрів).

Черкаська область

Дозволено проїзд на автошляху Н-01, Київ-Знамʼянка, км 123+687 – км 242+004.

Миколаївська область

Знімається обмеження для проїзду всіх категорій транспортних засобів на дорогах:

  • М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, (в межах Миколаївської області);
  • Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 – км 132+000 (в межах Миколаївської області);
  • Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, км 0+000 – км 70+094 (від м. Миколаєва до пересічення з а/д Р-55).

Все ще закрито рух для всіх транспортних засобів на таких ділянках доріг:

  • М-13 Кропивницький – Платонове (на м. Кишинів), км 76+416 – км 157+052 (в межах Миколаївської області);
  • P-75 КПП «Тимкове» – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка, (в межах Миколаївської області);
  • Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, км 70+094 – км 120+000 (від м. Миколаєва до смт Доманівка);
  • Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, км 120+000 – км 173+204 (від смт Доманівка – смт Врадіївка до с. Берізки);
  • Т-15-10 /Н-24/ – Арбузинка – Єланець – Нова Одеса, км 0+000 – км 70+000 (від а/д Н-24 – смт Арбузинка – смт Братське до смт Єланець);
  • Т-15-04 Первомайськ – Новоукраїнка, км 1+441 – км 29+445 (в межах Миколаївської області);
  • Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, км 70+094 – км 120+000 (від м. Миколаєва до смт Доманівка);
  • Т-15-07 Миколаїв – Парутине – Очаків – база відпочинку «Чорноморка», км 8+500 – км 115+547 (від мкрн. Корениха до м. Очакова);
  • Т-15-13 Нечаяне-Очаків, км 0+000 – км 36+950 (від а/д М-14 до м. Очакова);
  • Т-15-15 Федорівка – Рибаківка – база відпочинку «Лугове», км 0+000 – км 25+121 (від а/д М-14 до с. Рибаківка).

Як зазначає Мустафа Найєм, завтра переважно без опадів. Лише в західних областях мокрий сніг, на Закарпатті з дощем. На дорогах країни місцями ожеледиця. Проте післязавтра, 29 листопада, очікується ускладнення погодних умов: у західних областях сніг, у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях областях сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На решті території пройдуть дощі.

Нагадаємо, вранці 27 листопада негода вирувала в більшості областей України. Через складні погодні умови виникли проблеми з електро- та водопостачанням, люди опинилися у снігових заметах, а деякі ділянки траси досі заблоковані. 

Раніше повідомлялося, що через негоду і заметіль ситуація на трасі Одеса-Київ 27 листопада зранку була складною. У водіїв, які стояли на дорозі, заметеній снігом, закінчувалися запаси їжі та паливо. 

До слова, в Одеській області рятувальникам доводилося залучати БТРи для ліквідації наслідків негоди.

Теги: Мустафа Найєм дороги Одеса снігопад негода погода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Команда ексмера Ірпеня Володимира Карплюка претендує на землі, які належать столиці?
Битва за трасу Київ-Ірпінь. Хто хоче захопити стратегічну магістраль? земля
17 листопада, 10:00
В Одесі та області оголошено тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет
В Одесі пролунали вибухи, після чого спрацював сигнал тривоги
30 жовтня, 08:44
На Одещині прогриміли вибухи
На Одещині прогриміли вибухи
2 листопада, 18:51
Одеситка планує показати, що «культура не має меж»
В Одесі планують провести захід, присвячений Пушкіну: реакція соцмереж
24 листопада, 09:17
У двох областях перекрито ще декілька ділянок доріг через негоду
У двох областях перекрито ще декілька ділянок доріг через негоду
Вчора, 23:55
Наслідки нічної атаки на Одесу
Масована атака на Одесу та 160 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
6 листопада, 10:55
При погіршенні погодних умов водіїв просять не виїжджати в місто на авто, щоб не створювати затори
Найближчими днями столицю накриє снігом: влада звернулась до киян
21 листопада, 14:31
Частина труби димоходу у котельні впала на вулиці Паустовського
На одній з одеських котелень впала труба, місто без тепла (відео)
Сьогодні, 07:59
Надзвичайники допомагають водіям під час негоди
Небезпечні погодні умови посилюються: влада запустила цілодобовий штаб (фото, відео)
Вчора, 15:29

Події в Україні

Снігопади в Україні: яка ситуація на дорогах
Снігопади в Україні: яка ситуація на дорогах
За добу енергетики ДТЕК повернули світло 288 тис. домогосподарств
За добу енергетики ДТЕК повернули світло 288 тис. домогосподарств
Через негоду на Одещині загинуло п'ять осіб – Зеленський
Через негоду на Одещині загинуло п'ять осіб – Зеленський
«Скіфське золото» повернулося в Україну, окупанти вдарили по ТЕС. Головне за 27 листопада
«Скіфське золото» повернулося в Україну, окупанти вдарили по ТЕС. Головне за 27 листопада
Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: як пройшов день на фронті
Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: як пройшов день на фронті
Скільки «Кинджалів» збила українська ППО: дані Повітряних сил
Скільки «Кинджалів» збила українська ППО: дані Повітряних сил

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Українські території в обмін на другий термін у Білому домі. План «Б» Байдена
54K
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
21K
Українські біженці масово виїжджають із однієї з європейських країн
20K
«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки
19K
«Його мучили». Син Кернеса розповів про останні дні батька в клініці «Шаріте»
8406
Кирило Кернес: Батько не піддавався лікуванню: його мучили, насильно тримали, аби захопити владу у Харкові

Новини

Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Сьогодні, 10:37
Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Сьогодні, 06:54
Снігові замети та хуртовини: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:11
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua