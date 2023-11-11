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Дощі з грозами: прогноз погоди на 11 листопада

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дощі з грозами: прогноз погоди на 11 листопада
фото: glavcom.ua

Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні

11 листопада в Україні очікується хмарна погода. У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі у західних та південно-західних областях та вдень по всій країні, за винятком сходу, будуть помірні опади, а на півдні - місцями значні дощі з грозами. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, а вдень, за винятком західних областей, пориви становитимуть 15-20 м/с.

Температура вночі очікується в межах 3-8°, в Одеській області та узбережжі морів вона складе 9-14°, а у східних областях 0-5° тепла. Вдень температура підніметься до 7-12°, а на південній частині до 13-18°.

Дощі з грозами: прогноз погоди на 11 листопада фото 1

Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні.

Вранці та вдень 11 листопада та упродовж доби 12 листопада в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-22 м/с, 12 листопада у південній частині, центральних та східних областях місцями 25 м/с.

Дощі з грозами: прогноз погоди на 11 листопада фото 2

На Київщині 11 листопада оголошується опередження про небезпечні метеорологічні явища. Буде хмарно, вночі без опадів, вдень очікуєтьсядощ. Вітер південнно-східний , 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У столиці вночі 5-7°, вдень близько 10°. Оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

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