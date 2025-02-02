Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого

На дорогах країни місцями ожеледиця

У неділю, 2 лютого, синоптики передбачають хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вночі у східних та південно-східних областях, вдень у західних та південно-західних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця, на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 2 лютого фото: Укргідрометцентр

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, на півдні 3-8° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями.Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла;

У Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.