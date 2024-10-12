В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня

В деяких регіонах України ітиме дощ

12 жовтня українців очікує доволі тепла погода, але буде хмарно з проясненнями, вночі прохолодніше. За прогнозами синоптиків вночі і вдень очікується мінлива хмарність. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 8-10°C, на півдні країни до 15°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 19-21°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – 20-23°C.

У Київській області також очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 8-10°C, а вдень підніметься до 19-21°C. У Києві вночі очікується близько 9°C, а вдень - 20-22°C.