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Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Прогноз погоди на 10 жовтня
фото з відкритих джерел

В Україні 10 жовтня буде сонячно та без опадів

10 жовтня українців очікує доволі тепла погода, буде сонячно і з мінливою хмарністю та без опадів. За прогнозами синоптиків дощ можливий лише на півдні країни. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 9-11°C, на півдні країни до 14°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 20-22°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – 20-23°C. Мінімальні опади можливі в Криму та Херсонській області.

Прогноз погоди на 10 жовтня
Прогноз погоди на 10 жовтня
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області також очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 9-11°C, а вдень підніметься до 19-21°C. У Києві вночі очікується близько 10°C, а вдень - 20-22°C.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода Україна

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