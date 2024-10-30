Нічна атака на Київ: з’явилися фото та відео наслідків

Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб

Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих, серед них – 11-річна дівчинка

Пожежу у будинку, що в Солом’янському районі столиці, ліквідували. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Загоряння трапилося через падіння уламків дрона.

Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих, серед них – 11-річна дівчинка. Усім надали допомогу на місці.

За словами Кличка, рятувальні служби та медики продовжують свою роботу в районі надзвичайної події.

Як інформує ДСНС України, внаслідок атаки БПЛА сталось загоряння на другому та третьому поверхах девʼятиповерхівки. Пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м.

Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, 30 – виведено на свіже повітря. Одну людину врятовано.

Також пожежа виникла в шестиповерховій адміністративній будівлі, загоряння ліквідовано.

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«Загалом на місцях подій працює 65 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – сказано у повідомленні.

Як відомо, у ніч проти 30 жовтня Київська обласна військова адміністрація поінформувала, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

О 4:00 мер Віталій Кличко повідомив про вибух у Соломʼянському районі столиці.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці завершено масштабний проєкт з встановлення сучасної цифрової системи оповіщення. Останній, 180-й гучномовець, підключено до мережі, що охоплює лівий берег Києва. Ця подія є черговим кроком до підвищення рівня безпеки мешканців столиці.