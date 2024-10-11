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Київ поглинув густий туман: екологи повідомили про якісь повітря

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київ поглинув густий туман: екологи повідомили про якісь повітря
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 11 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 25.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 13.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 20.3 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 24.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 273.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 37.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.105 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 23.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 13.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 19.2 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 32.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 305.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 30.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 7.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.117 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 21 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 22.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 13.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 18.2 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 22.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 246.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 46.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 2.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.117 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 21 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 17.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 13.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 16.3 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 20.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 262.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 39 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 1.8 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 6.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.095 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 24.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 13.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 20.3 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 37.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 387.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 8.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 23.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.121 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 32 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 26.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 18.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 22.7 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 357.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 34.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 10.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 27 (низький рівень забрудненості). Водночас, спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 28.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 16.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 22.9 мкг/м3;
  • озон – 25.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 308.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 8.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 25.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 9.5 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 8.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Нагадаємо, у найближчу годину зі збереженням у першій половині дня 11 жовтня в Києві утримається туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). 

Теги: повітря екологія Київ радіація

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