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У яких районах Києва найчистіше повітря: моніторинг від КМДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У яких районах Києва найчистіше повітря: моніторинг від КМДА
Рівень забруднення повітря у всьому місті низький
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 31 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 5.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 2.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 3.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 7.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 309.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 58.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 1.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.104 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 27 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 9.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 3.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 6.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 164.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 66.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 2.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 12.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 4.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 9.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 23.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 244.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 41.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 3.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.121 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 6.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 3.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 5.8 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 41.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 397.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 30.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 30.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.095 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 6.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 3.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 4.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 22.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 279.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 13.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 5.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.12 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 14 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 15.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 5.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 8.6 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 271.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 27.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 5.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.103 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 25 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 12 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 4.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 6.9 мкг/м3;
  • озон – 51.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 277.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 26.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 1.6 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 14.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.094 мкЗв/год.

Нагадаємо, у Києві у четвер, 31 жовтня, очікується невеликий дощ, а стовпчики термометрів покажуть вдень близько 11 градусів тепла. А вже 2 листопада у столиці температура повітря вдень знизиться до +7°…+9°, а 3 листопада – до +4°…+6°.

Теги: повітря КМДА екологія

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