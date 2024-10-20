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Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня
Прогноз погоди на 20 жовтня
Фото: glavcom.ua

Практично по всій території України буде сонячно, з мінливою хмарністю

20 жовтня практично по всій території України очікується суха та прохолодна погода. Хмарність буде мінливою, в основному в областях протягом дня буде сонячно. За прогнозами синоптиків вночі і зранку очікуються заморозки до -3°C. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.

Найтепліше в Україні вдень 20 жовтня буде у західних областях, там температура повітря прогріється до +10-12°C. Трохи прохолодніше буде в північних та центральних регіонах, там повітря прогріється до +8-10°C. На півдні та сході країни температурний показник сягне позначки у +9-11°C.

Карта погоди в Україні 20 жовтня
Карта погоди в Україні 20 жовтня
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області також очікується сонячний день без опадів, зранку можливі заморозки. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1-3°C, а вдень підніметься до +9-11°C. У Києві вночі очікується близько 0°C, вдень буде тепліше – +9-11°C.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода Україна Київ

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